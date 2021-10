Mesquer Bourg de Mesquer 44420 Mesquer Loire-Atlantique, Mesquer Mesquer fête Noël Bourg de Mesquer 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Journée d’animations pour toute la famille : activités manuelles, maquillage, jeux en bois, balades à poney et en calèche, visites du Père Noël, … Marché des producteurs et des créateurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T18:00:00

