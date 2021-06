Villeneuve-d'Ascq LaM,Lille Métropole Musée d'art moderne,d'art contemporain et d'art brut Nord, Villeneuve-d'Ascq Merveilles de l’inconnu LaM,Lille Métropole Musée d’art moderne,d’art contemporain et d’art brut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

du mardi 26 octobre au vendredi 5 novembre à LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut

Découvrir les oeuvres permanentes du LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut et son exposition temporaire autour des oeuvre de Giorgio Griffa. A travers un parcours ludique avec des défis , des missions ludiques co animé par les guides conférenciers et des animateurs formés pour l’occasion.

Gratuit

Parcours culturel à destination des enfants de 6 à 12 ans Grand jeu autour des oeuvres de Giorgio Griffa, peintre du mystère. LaM,Lille Métropole Musée d’art moderne,d’art contemporain et d’art brut 1 allée du musée Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T17:30:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T17:30:00;2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T17:30:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T17:30:00

