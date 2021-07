Villenave-d'Ornon ALSH espace d'Ornon Gironde, Villenave d'Ornon Mercredi 4 août 2021 ALSH espace d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Mercredi 4 août 2021 ALSH espace d’Ornon, 4 août 2021-4 août 2021, Villenave-d'Ornon. Mercredi 4 août 2021

ALSH espace d’Ornon, le mercredi 4 août à 07:30

Planning pour les CP-CE1 ———————— ### Matin Piscine Fresque Banderole JO Danse Choré des JO ### Après-midi La Flamme Olympique Jeux sportifs (comme chez les indiens) Initiation au frisbee Planning pour les CE2 et plus —————————– ### Matin Médailles en argile Le Défi des Athlètes ### Après-midi Escape Game Foot Tir à l’arc Thème: Jeux d’Ornon ALSH espace d’Ornon complexe sportif de la piscine, Route de Léognan, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T07:30:00 2021-08-04T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Étiquettes évènement : Autres Lieu ALSH espace d'Ornon Adresse complexe sportif de la piscine, Route de Léognan, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville ALSH espace d'Ornon Villenave-d'Ornon