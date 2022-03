Ménesplet fête le printemps Ménesplet, 26 avril 2022, Ménesplet.

2022-04-26 – 2022-04-27

Exposition art et artisanat tout le WE-gratuit et le dimanche vide-grenier 2 €/m – buvette et petite restauration – Pl. de La Mairie – 06 42 33 51 23

+33 6 42 33 51 23

Comité Fêtes

dernière mise à jour : 2022-03-28 par Vallée de l’Isle