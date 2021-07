Nantes La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Loire-Atlantique, Nantes Mener sa transition écologique avec EDENI La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Mener sa transition écologique avec EDENI La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 9 septembre 2021-9 septembre 2021, Nantes. Mener sa transition écologique avec EDENI

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le jeudi 9 septembre à 18:30 Mener sa transition écologique avec EDENI La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T18:30:00 2021-09-09T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Adresse 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes