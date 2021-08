Mendikleta VTT et rando Saint-Martin-d’Arrossa, 29 août 2021, Saint-Martin-d'Arrossa.

Mendikleta VTT et rando 2021-08-29 – 2021-08-29

Saint-Martin-d’Arrossa Pyrénées-Atlantiques Saint-Martin-d’Arrossa

8 8 EUR Nouvelle édition de MENDIKLETA, autour du village d’Arrosa. Ce beau village de Basse Navarre se transformera en STATION VTT pour une journée. Il vous fournira son lot de sensations, de plaisir et au coeur d’un paysage magnifique entre Larla et Jara. Avec ses 5 pistes VTT balisées, MENDIKLETA aura pour unique départ et arrivée : le fronton du village. Chaque sportif pourra s’élancer sur le Run souhaité, en créant son propre parcours au grès de ses envies. Un large choix de pistes permet aux experts comme aux débutants de venir s’essayer au VTT vers le Larla ou le Jara, voire des pistes de descente de manière ludique et conviviale. Les parcours VTT de la journée s’élanceront de 8H00 à 9HOO du fronton de Saint Martin d’Arrosa. Les inscriptions débuteront dès 7H30. 5 parcours VTT : 27km à 2.5km. Départ randonnée 7h30-9h, 15km dénivelé 882m. Rando de 10km famille. Restauration burger

Nouvelle édition de MENDIKLETA, autour du village d’Arrosa. Ce beau village de Basse Navarre se transformera en STATION VTT pour une journée. Il vous fournira son lot de sensations, de plaisir et au coeur d’un paysage magnifique entre Larla et Jara. Avec ses 5 pistes VTT balisées, MENDIKLETA aura pour unique départ et arrivée : le fronton du village. Chaque sportif pourra s’élancer sur le Run souhaité, en créant son propre parcours au grès de ses envies. Un large choix de pistes permet aux experts comme aux débutants de venir s’essayer au VTT vers le Larla ou le Jara, voire des pistes de descente de manière ludique et conviviale. Les parcours VTT de la journée s’élanceront de 8H00 à 9HOO du fronton de Saint Martin d’Arrosa. Les inscriptions débuteront dès 7H30. 5 parcours VTT : 27km à 2.5km. Départ randonnée 7h30-9h, 15km dénivelé 882m. Rando de 10km famille. Restauration burger

+33 6 81 26 87 66

Nouvelle édition de MENDIKLETA, autour du village d’Arrosa. Ce beau village de Basse Navarre se transformera en STATION VTT pour une journée. Il vous fournira son lot de sensations, de plaisir et au coeur d’un paysage magnifique entre Larla et Jara. Avec ses 5 pistes VTT balisées, MENDIKLETA aura pour unique départ et arrivée : le fronton du village. Chaque sportif pourra s’élancer sur le Run souhaité, en créant son propre parcours au grès de ses envies. Un large choix de pistes permet aux experts comme aux débutants de venir s’essayer au VTT vers le Larla ou le Jara, voire des pistes de descente de manière ludique et conviviale. Les parcours VTT de la journée s’élanceront de 8H00 à 9HOO du fronton de Saint Martin d’Arrosa. Les inscriptions débuteront dès 7H30. 5 parcours VTT : 27km à 2.5km. Départ randonnée 7h30-9h, 15km dénivelé 882m. Rando de 10km famille. Restauration burger

Mendi Gaiak

dernière mise à jour : 2021-08-09 par