CABARET CLOWN Mende, samedi 20 janvier 2024.

Mende Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Le premier rendez-vous des Cabarets clown de la Compagnie de la saison 2023-2024, aura lieu samedi 20 janvier 2024.

Présenté à Mende, ce cabaret est l’occasion pour les élèves clown de la Compagnie, de se présenter à vous, tels qu’ils

sont, là où ils en sont de leur parcours clownesque. Avec comme dénominateur commun de partager la vie, avec ce qu’ils sont et ce que vous êtes.

Car il s’agit avant tout d’une rencontre humaine, folle, improbable, imprévue, bouillonnante et belle. Où tout est possible. La Vie quoi !

Cabaret Clown

Quelle idée !

Quelle espèce de toi, de nous, peut se retrouver là ?

On sait pas

Il faut voir

Alors VIENS VOIR, OSE !

Mais dis-toi qu’il y aura de toi, dans ta beauté, dans tes outrances ou dans tes peurs

Et qu’il y aura de l’humanité

Et que le clown la partagera avec toi.

Miroir de la vie, Quoi !

Serge Lacan, directeur artistique

Partenariats, inscription dans une saison culturelle d’une autre structure: Avec le soutien de la Ville et du Théâtre de Mende

TOUT PUBLIC

EUR.

Mende 48000 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par 48 – OT de Mende