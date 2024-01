Projection-rencontre : « Tout simplement noir » de Jean-Pascal Zadi et John Wax Mémorial de la Shoah Paris, mardi 19 mars 2024.

Projection-rencontre : « Tout simplement noir » de Jean-Pascal Zadi et John Wax Projection-rencontre du film « Tout simplement noir » de Jean-Pascal Zadi et John Wax Mardi 19 mars, 19h00 Mémorial de la Shoah

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T19:00:00+01:00 – 2024-03-19T21:30:00+01:00

France, fiction, 90 min, Gaumont en coproduction avec C8 Films, 2020.

JP, un acteur raté d’une quarantaine d’années, tente de convaincre des personnalités influentes de participer à une grande marche d’hommes noirs à Paris pour protester contre la sous-représentation des Noirs dans la société et les médias. Un film décapant et nécessaire pour discuter de la recrudescence des actes racistes envers les Noirs, constatée récemment par l’Agence de l’union des droits fondamentaux de l’Union européenne.

En présence de Kareen Guiock Thuram, journaliste, Frankie Wallach, actrice et réalisatrice, et Jean-Pascal Zadi (sous réserve), comédien et réalisateur.

Animée par Sonya Mellah, actrice et scénariste.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.memorialdelashoah.org/

© AFP – Gaumont / Collection Christophel.