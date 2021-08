Cenon Parvis Tranchère Cenon, Gironde Même pas peur! Parvis Tranchère Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Même pas peur! Parvis Tranchère, 25 septembre 2021, Cenon. Même pas peur!

Parvis Tranchère, le samedi 25 septembre à 16:00

_Pass sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans_ _Port du masque obligatoire à partir de 11 ans_ Qui n’a jamais eu peur ? Qui n’a jamais dépassé sa propre peur ? Même pas cap ! Il en faut du courage pour la surmonter, sa peur. C’est une émotion qui peut soit donner des ailes soit emprisonner. Comment apprendre alors à grandir et vivre avec elle ? Deux artistes se retrouvent. L’un est sangliste, l’autre conteur. Dimitri n’a pas peur du vide. Il aime grimper haut, très haut sur son trépied. Olivier aime le plancher des vaches. Il aime observer avant d’agir. Dimitri n’a peur de rien. Olivier l’apprivoise, sa peur. Et si les choses s’inversaient ? Il y a du défi dans l’air et des histoires qui font danser nos émotions. 45 minutes pour se mettre la peur au ventre et ressortir tout bleu. avec le soutien de l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

gratuit sur réservation

45 minutes pour se mettre la peur au ventre et ressortir tout bleu Parvis Tranchère Allée Simone Bouluguet, Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T16:00:00 2021-09-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Parvis Tranchère Adresse Allée Simone Bouluguet, Cenon Ville Cenon lieuville Parvis Tranchère Cenon