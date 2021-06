Montélimar Montélimar Drôme, Montélimar Mélodimanche: les concerts tournants Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Mélodimanche: les concerts tournants Montélimar, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Montélimar. Mélodimanche: les concerts tournants 2021-07-04 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-29 19:30:00 19:30:00 Ancien camping des 2 saisons 3 lieux

Montélimar Drôme Mélodimanche propose des concerts d’été tournants: soirées musicales gratuites avec une programmation pour tous les goûts (variété, chanson française, pop…). Mélodimanche propose des concerts d’été tournants: soirées musicales gratuites avec une programmation pour tous les goûts (variété, chanson française, pop…).

Ancien camping des 2 saisons 3 lieux Montélimar