Mégavalanche Trail de l'Alpe d'Huez Place Maurice Rajon Pic Blanc Huez

2022-07-03

Huez Isère Vous aimez courir en descente ?!



Lancez vous dans la première course de Trail de haute montagne 100% descendante, participez à la Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez le 3 juillet prochain ! https://www.megavalanchetrail.com/ Place Maurice Rajon Pic Blanc Huez

