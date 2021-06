Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes, Cagnes-sur-Mer Meeting hippique d’été Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Meeting hippique d’été Cagnes-sur-Mer, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Cagnes-sur-Mer. Meeting hippique d’été 2021-07-14 – 2021-08-28

Le meeting d'été est un meeting international qui se déroule principalement en nocturne durant les mois de juillet et août : une vingtaine de réunions, dont 16 nocturnes, sont prévues. Les trois disciplines y sont représentées… contact@hippodrome-cotedazur.com +33 4 92 02 44 44 http://www.hippodrome-cotedazur.fr/

