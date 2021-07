MÉDITATION-VOILE Sucé-sur-Erdre, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Sucé-sur-Erdre. MÉDITATION-VOILE 2021-07-10 – 2021-07-10

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique EUR 40 Les Passagers de Bullops s’associe de nouveau avec Sylvie Maisonneuve pour savourer ce moment un peu différent. Pendant le temps de navigation, une pause sera effectuée pour découvrir la méditation de pleine conscience en se mettant à l’écoute de sa respiration, de son corps, de ses ressentis, un deuxième temps sera consacré aux bols chantants tibétains, vous vous laisserez emporter par les sons et vibrations, navigation à la voile le restant de la sortie.

Rendez-vous au port de Sucé

Réservation obligatoire en vous inscrivant directement sur le site https://www.lespassagersdebullops.com/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

