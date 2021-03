Saint-Amant-Tallende Saint Amant Tallende ou En live sur Zoom. Saint-Amant-Tallende Méditation de Pleine Lune & Cercle de Femmes. Saint Amant Tallende ou En live sur Zoom. Saint-Amant-Tallende Catégorie d’évènement: Saint-Amant-Tallende

Bonjour à toutes, ? Rayons Rose & Blanc ?

Le Rayon Rose de la Mère nous aide à enrichir d’amour nos relations et aide à nous dégager des liens qui ne sont pas un échange libre d’amour durable. Le beau et doux Rayon Blanc nous enveloppe de lumière et d’amour inconditionnel pour que nous puissions apporter cet amour au monde. Nous continuerons ce temps par un cercle de paroles. Cette méditation est réservée aux femmes de tous âges. Merci de vous munir de 2 bols et d’un foulard (de couleur Rose & Blanc). Au plaisir de partager ce moment avec vous, Lydie* – Moon Mother

Penser à réserver votre place. Prix : 12€, participation libre en conscience.

Dans cette énergie de la Pleine Lune, je vous propose de nous retrouver et de vous accompagner dans cette belle méditation du Rayon de Pleine Lune proposée par Miranda Gray. Saint Amant Tallende ou En live sur Zoom. 63450 Saint Amant Tallende Saint-Amant-Tallende

2021-03-29T20:45:00 2021-03-29T22:30:00

