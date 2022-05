MÉDIÉVALES TOULOUSE Toulouse, 27 mai 2022, Toulouse.

MÉDIÉVALES TOULOUSE PRAIRIE DES FILTRES Cours Dillon Toulouse

2022-05-27 – 2022-05-29 PRAIRIE DES FILTRES Cours Dillon

Toulouse Haute-Garonne

Cet évènement familial et intergénérationnel vous invite à découvrir la culture médiévale et le théâtre vivant.

Replongez au sein de l’histoire de France au travers des traditions, de l’artisanat et de la gastronomie de l’époque.

Au programme de ce week-end insolite, retrouvez un campement et des combats de chevaliers, des tirs au canon et catapultes, un défilé de chevaliers, des groupes de musiques médiévales, des animations pour enfants ainsi que plus de 50 exposants médiévaux !

Le temps d’un week-end, plongez au cœur de la période médiévale !

Préparez-vous à un grand moment historique et à voyager dans le temps grâce à des animations, des spectacles et pleins d’autres surprises.

http://www.medievales-toulouse.org/page/1778168-accueil

Cet évènement familial et intergénérationnel vous invite à découvrir la culture médiévale et le théâtre vivant.

Replongez au sein de l’histoire de France au travers des traditions, de l’artisanat et de la gastronomie de l’époque.

Au programme de ce week-end insolite, retrouvez un campement et des combats de chevaliers, des tirs au canon et catapultes, un défilé de chevaliers, des groupes de musiques médiévales, des animations pour enfants ainsi que plus de 50 exposants médiévaux !

PRAIRIE DES FILTRES Cours Dillon Toulouse

dernière mise à jour : 2022-05-03 par