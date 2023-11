GRIGORY SOKOLOV HALLE AUX GRAINS Toulouse, 13 mai 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

LES GRANDS INTERPRÈTES

Tout concert du Dieu Sokolov est une expérience de transfiguration..

2024-05-13 fin : 2024-05-13 . 30 EUR.

HALLE AUX GRAINS Place Dupuy

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



THE GREAT PERFORMERS

Every concert by God Sokolov is an experience of transfiguration.

LOS GRANDES INTÉRPRETES

Cada concierto de Dios Sokolov es una experiencia de transfiguración.

DIE GROSSEN INTERPRETEN

Jedes Konzert des Sokolov-Gottes ist eine Erfahrung der Verklärung.

Mise à jour le 2023-07-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE