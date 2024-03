NOUS, LA FORÊT OU COMMENT SE PLANTER Place henri dulion Martres-Tolosane, dimanche 12 mai 2024.

NOUS, LA FORÊT OU COMMENT SE PLANTER Place henri dulion Martres-Tolosane Haute-Garonne

Distribution //

Auteur, Metteur en scène, Interprète // Baptiste Bouissou

Auteur, Metteur en scène, Interprète // Lucas Bouissou

Compositeur, Musicien interprète // Alexis Barbier

Collaboratrice à la scénographie // Louise Digard

Créatrice costumes // Francoise Leger

Créateur lumière // Xavi Moreno

Au pied d’un arbre, deux grands enfants à la ressemblance déroutante cherchent à se planter. Sous le regard attentif d’un musicien aux allures de jardinier, ils poussent et se repoussent, se font de l’ombre et s’enracinent à deux.

La relation fraternelle bourgeonne entre complicité et rivalité. Au rythme de la batterie, ils embarquent dans leur imaginaire. Les idées fusent, les pommes s’élèvent, les corps-à-corps se couvrent de terre, les jeux se multiplient… parfois jusqu’au débordement. 88 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 16:30:00

fin : 2024-05-12

Place henri dulion JARDIN DU GRAND PRESBYTHÈRE

Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie espaceculturelangonia@gmail.com

L’événement NOUS, LA FORÊT OU COMMENT SE PLANTER Martres-Tolosane a été mis à jour le 2024-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE