LES LOIS DE LA GRAVITÉ THEATRE DU PAVE Toulouse, mardi 14 mai 2024.

Une femme entre dans un commissariat et demande à être arrêtée. Dix ans plus tôt, elle a poussé son mari violent par la fenêtre de leur appartement du onzième étage. Elle a prétendu qu’il s’agissait d’un suicide, et tout le monde l’a crue.

Lieu Grande Salle

Mais que faire lorsque la policière ne veut pas prendre votre déposition, en se révélant bien plus compatissante que soucieuse d’appliquer la loi ?

La force de l’écriture de Jean Teulé réside dans ce décalage comique entre gravité du propos et réactions insolites des personnages ; le rire devient alors salvateur pour le spectateur. 15.815.8 15.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 20:30:00

fin : 2024-05-16 21:50:00

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

