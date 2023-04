Sebastian Marx – On est bien là CASINO BARRIERE TOULOUSE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

SEBASTIAN MARXOn est bien làSuite au succès de « Un New Yorkais À Paris », Sebastian est de retour pour de nouvelles aventures. Après 15 ans en France, Sebastian est foutu : il est bien là…Même s'il parle encore le français avec un accent de touriste allemand, être un étranger n'est plus une excuse. Il doit maintenant faire face à toutes les problématiques d'un « quarantenaire franco-juif-new-yorkais pacsé avec 3 enfants en bas âge. » : Comment réagir quand ta fille corrige ton français, quand ta nana reçoit une banane en pleine gueule, quand ta femme de ménage trouve ta maison « dégueulasse », quand t'es une cigale perdue dans un monde de fourmis ? Les choses de la vie quoi.Sebastian prend son micro et nous raconte. Auteur : Sebastian Marx, Bruno MuschioArtiste : Sebastian MarxMetteur en scène : Lou DussourdInformations pratiques :Petite salle non accessible aux PMR.Arriver 15 min avant, fouille de sécurité. Parking proche rue de Malte. Métro stations République ou Goncourt (lignes 3, 5, 8, 9 et 11), bus n° 75 arrêt Jules Ferry. Sebastian Marx – On est bien là CASINO BARRIERE TOULOUSE TOULOUSE 14 mai 2024, 20:30. Tarif : 34.0 à 37.0 euros.

