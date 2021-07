[Médiation culturelle : L’atelier avec …. Lionel Suarez] Espace Roguet, 16 octobre 2021, Toulouse.

**_Master class et jam session, l’Atelier est un lieu de rencontre privilégié avec un artiste. Durant deux jours, un musicien professionnel propose et dirige un travail collectif avec des musiciens amateurs. Grâce à une initiative pédagogique conçue spécialement pour l’occasion, les participants se confrontent à de nouvelles approches. L’ambition de l’Atelier est d’abord de faire de la musique à travers la sensibilité et le vocabulaire du musicien invité._** ### Edition 2021, L’Atelier avec … Lionel Suarez Dans le cadre de l’édition 2021 du festival de Jazz sur son 31 organisé par le Conseil départemental, l’Atelier accueillera Lionel Suarez, compositeur, accordéoniste. De Claude Nougaro à Richard Bona, de Jean Rochefort à André Minvielle, Sanseverino, Yael Naim, David Linx, et tant d’autres, peu d’instrumentistes ont autant que Lionel Suarez le respect des mots, peu de musiciens une telle passion de la parole, peu d’artistes un tel respect du silence, du retrait, de la retenue. Jazz & chanson, copains ? Ça doit pouvoir se faire, la preuve par l’exemple et la pratique avec cet atelier inédit, ou quand l’art de l’accompagnement et la science de l’improvisation s’enlacent sensuellement. Lionel Suarez saura trouver dans ce savoir-faire « ensemble », une façon d’aborder le rythme, l’harmonie, le son, le sens et bien sur l’improvisation. Chanteurs, comédiens et instrumentistes, à vos marques ? prêts ? Venez ! ! ### Déroulé L’Atelier aura lieu le samedi 16 oct. 2021 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et le dimanche 17 oct. 2020 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h Une restitution ouverte au public est programmée le dimanche 17 oct. 2020 à 18h. Lieu : Espace Roguet, 9 rue de Gascogne à Toulouse. ### Modalités d’inscription L’Atelier invite des musiciens amateurs ayant un minimum de quatre à cinq ans de pratique instrumentale ou vocale, et cette année des comédiens, à traverser l’imagination de cet artiste ! Tous les instruments sont les bienvenus. Pour que le groupe fonctionne, l’assiduité la plus complète est exigée les deux jours. L’Atelier est gratuit. Le nombre de places est limité. Pour participer, inscrivez-vous jusqu’au 30 septembre via le formulaire ci-dessous. Une confirmation vous sera apportée après cette date, la Direction des arts vivants et visuels en lien avec l’artiste effectuant une sélection nécessaire au respect d’un certain équilibre instrumental. [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/culture/demande-d-inscription-a-l-atelier-avec-lionel-suarez/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/culture/demande-d-inscription-a-l-atelier-avec-lionel-suarez/)

Organisé dans le cadre du festival Jazz sur son 31

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse



