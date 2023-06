Concert jazz « Green note » Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux, 17 juin 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Concert jazz « Green note » Samedi 17 juin, 17h00 Médiathèque du Canal Entrée libre

Ce quintet de jazz vous fera (re)découvrir des morceaux inspiré du courant hard-bop et du latin-jazz (Cuba, Brésil). Ce groupe est né de rencontres musicales entre des jazzmen de la région, composé de saxophones, flûtes, piano, guitare, basse et percussions.

Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01.30.96.96.00 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-canal.aspx [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}] Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Sqybus : Lignes 414-419-461-464-465-467-468 Multiples arrêts aux abords du centre commercial et de la gare de Montigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T17:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:00:00+02:00

concert jazz

© Shutterstock