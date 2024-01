Sillages Théâtre de Saint Quentin en Yvelines – Scène natioanle Montigny-le-Bretonneux, mercredi 5 juin 2024.

Sillages Cie Nevoa – Quentin Beaufils et Léo Ricordel 5 – 9 juin Théâtre de Saint Quentin en Yvelines – Scène natioanle

Début : 2024-06-05T20:00:00+02:00 – 2024-06-05T20:30:00+02:00

Fin : 2024-06-09T17:30:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Sillages est un spectacle transdisciplinaire mêlant musique, cirque, danse, théâtre et documentaire. Les deux acrobates Léo Ricordel et Quentin Beaufils, accompagnés au trampoline de la musicienne Zoé Kammarti, donnent corps à des témoignages sonores de femmes et d’hommes pour explorer des chemins de vie et les faire résonner avec nos propres trajectoires. Trampoline, portés, danse et acro-danse sont leur langage. Dans une écoute totale, tels des danseurs de tango, ils se suivent, changent de cap, naviguent entre confrontation et solitude, sans jamais se perdre. La réalité s’éloigne, les mots sont sublimés, on peut se laisser porter et transporter par le spectacle.

Théâtre de Saint Quentin en Yvelines – Scène natioanle 3 place Georges Pompidou – 78180 Montigny le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

