Après le succès de leurs adaptations de « Pierre et le Loup… Et le Jazz ! » et du « Carnaval Jazz des Animaux », les 17 musiciens de The Amazing Keystone Big Band, dirigés par Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco continuent leur aventure pour que les publics jeunes et adultes découvrent le jazz dans toutes ses expressions. Lauréats des Victoires du Jazz dans la catégorie « Groupe de l’année », ils reviennent cette fois-ci avec une création haute en couleur d’Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll. Partez à la découverte d’une Alice comme vous ne l’avez jamais lu ni entendu.

Ferme du Manet 61 avenue du Manet 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

2024-06-02T17:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

spectacle familial