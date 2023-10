LA VOLEUSE DES 4 SAISONS Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux, 14 mai 2024, Montigny-le-Bretonneux.

LA VOLEUSE DES 4 SAISONS Mardi 14 mai 2024, 20h00 Salle Jacques Brel

Quelqu’un a volé les graines ! Pas de semailles cette année ! Pas récolte ! Mais qui a pu faire une chose pareille? Ce spectacle interroge sur un sujet sensible et d’actualité : l’environnement et l’avenir de notre planète… de façon détournée, avec de la musique folk, traditionnelle, rock, de la poésie et de l’humour…et tout plein d’instruments de musique sur scène

Salle Jacques Brel 4 rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-14T20:00:00+02:00 – 2024-05-14T21:00:00+02:00

jeune public