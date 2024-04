CONFERENCE : Chanira Bajracharya, ancienne kumari (petite déesse vivante) du Népal est l’invitée exceptionnelle de Philippe Charlier UFR Simone Veil – Santé de l’UVSQ Montigny-le-Bretonneux, mercredi 22 mai 2024.

CONFERENCE : Chanira Bajracharya, ancienne kumari (petite déesse vivante) du Népal est l’invitée exceptionnelle de Philippe Charlier L’UFR Simone Veil – Santé présente les conférences « Univers-Cité » programmées par le Docteur Philippe Charlier, Directeur du Laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie de de l’UVSQ. Mercredi 22 mai, 18h00 UFR Simone Veil – Santé de l’UVSQ Entrée libre sur inscription : https://www.sante.uvsq.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T18:00:00+02:00 – 2024-05-22T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-22T18:00:00+02:00 – 2024-05-22T19:30:00+02:00

Philippe Charlier est maître de conférences-praticien hospitalier, directeur du Laboratoire anthropologie, archéologie, biologie (LAAB) de l’UFR Simone Viel – Santé de l’UVSQ (Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines) et a été directeur du Département de la Recherche et de l’Enseignement du musée du quai Branly – Jacques Chirac. Il travaille à reconstituer la vie et les causes de la morts de certains défunts, mais organise également des missions archéologiques et anthropologiques dans des territoires extra-occidentaux.

En tant que chargé de mission Culture et Patrimoine, Philippe Charlier est à l’origine des conférences « Univers-Cité » dont la programmation laisse présager une plongée dans le savoir avec des rencontres inédites et particulièrement rares.

CONFERENCES GRATUITES ET OUVERTES A TOUS sur inscription

UFR Simone Veil – Santé de l'UVSQ 2, avenue de la Source de la Bièvre – 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

@Philippe Charlier