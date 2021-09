Illiers-Combray Médiathèque de Combray Eure-et-Loir, Illiers-Combray Médiathèque de Combray : farandole des contes (3-6 ans) samedi 9/10 – 10h45 Médiathèque de Combray Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

### La farandole des contes ### _Spectacle pour enfants de 3 à 6 ans_ ### Par [**Noémie Sanson**](https://www.facebook.com/noemie.sanson.7), conteuse sur les routes ### Samedi 9 octobre 2021 à 10h45 à la [**médiathèque de Combray**](https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-Combray-990066021045345) . **Programme :** _Un p’tit cochon qui dit toujours non…_ _Un p’tit crapaud qui a le coeur gros…_ _Une hyène affamée qui n’en a jamais assez…_ _Voilà de quoi faire tourner la tête alouette…_ _Voilà de quoi faire danser les coeurs même pas peur !_ _Noémie s’amuse à raconter des histoires en faisant participer petits et grands._ _Venez vous amuser avec elle, elle vous attend !_ . **Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans** . RÉSERVATION OBLIGATOIRE Téléphone : 02 37 24 17 85 ou Mail : [mediatheque.illiers@wanadoo.fr](mailto:mediatheque.illiers@wanadoo.fr) . ### À la médiathèque de Combray ### 6 avenue des Gloriettes ### 28120 ILLIERS-COMBRAY

Gratuit

