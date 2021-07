mederic collignon – jus de bocse LE TRITON, 6 novembre 2021-6 novembre 2021, Les Lilas.

mederic collignon – jus de bocse

LE TRITON, le samedi 6 novembre à 20:30

« Croyez-le ou non, “Donna Lee” a été composé par Miles Davis… et peut-être une des rares choses dont on soit sûr ! Il est parfois difficile de savoir qui a composé quoi autour de Miles, surtout quand les créateurs se mêlaient entre eux pour faire naitre des merveilles qui traverseront assurément les siècles et embelliront nos oreilles. Miles a peu composé, il est vrai. Mais il laisse une trace d’un genre rare car il écrira entre Be Bop, Jazz Cool… et Jazz Rock quelques thèmes comme “Boplicity”,“Milestones” ou “So What” (sauf l’intro : Gil Evans) ou “Stuff” puis laissera surtout des solos d’une telle pureté que ceux-ci ressemblent quasiment à des compositions. La culture du trompettiste se situant entre le jazz et la musique contemporaine en passant par de multiples ramifications, on trouvera ses influences très rapidement résumées dans ses comp… dans sa façon de transcender : changements de mesures, harmonie simple ou complexe, interprétation, univers, gestion de l’espace, cette façon unique d’élever les musiciens. Nous irons donc nous balader entre 1958 et 1970, dans un océan trouble, entre les multiples collaborations du Prince Noir et ses compagnons de route qui reconnaissaient le génie incontesté du trompettiste quel que soit l’outil emprunté. » Médéric Collignon

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

MILES ACOUSTIQUE

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



