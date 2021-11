MEDEF. Lyon-Rhône – Forum Emploi Seniors MEDEF, 2 décembre 2021, Lyon.

### En partenariat avec AG2R La Mondiale, Pôle Emploi et la Métropole de Lyon, le MEDEF Lyon-Rhône accueillera un forum Emploi Séniors le Jeudi 2 décembre 2021. Cet événement a pour objectif de faciliter la rencontre entre les entreprises et des collaborateurs expérimentés. **Des aides de l’Etat qui favorisent l’emploi des séniors** L’Etat incite, par le biais de différentes aides et mesures mises en places, à l’emploi des séniors. A cet effet : – Les employeurs peuvent demander le bénéfice d’une aide de l’État pour toute embauche de demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation. – Le contrat à durée déterminée « Sénior » (CDD Sénior), est un CDD réservé à certaines personnes en fin de carrière et dont la durée est spécifiquement encadrée. – Si un employeur embauche un demandeur d’emploi résidant dans l’un des quartiers éligibles aux emplois francs (en CDD ou CDI d’au moins 6 mois) avant le 31 décembre 2020, il peut bénéficier d’une aide financière. **Participer au forum Emploi Séniors** Le MEDEF Lyon-Rhône vous accompagne dans votre recherche, si vous souhaitez participer au forum : Etape 1 : Inscrivez-vous gratuitement en cliquant ici Etape 2 : Envoyez vos offres d’emploi Etape 3 : Préqualification des candidats par le MEDEF Lyon-Rhône Etape 4 : 20 minutes par entretien le jour du forum **Au Programme :** 8h30 : Accueil petit déjeuner pour les recruteurs / Mise en place 9h00 : Début des entretiens 12h30 : Fin des entretiens

Sur inscription

Vous êtes recruteur ? Alors inscrivez-vous afin de rencontrer des personnes motivées et qualifiées qui répondront à vos besoins !

