Médée Saint-Pierre-du-Mont, 30 novembre 2021, Saint-Pierre-du-Mont.

Médée 2021-11-30 20:30:00 – 2021-11-30 Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel

Saint-Pierre-du-Mont Landes

10 14 EUR Théâtre – 1h25 – dès 13­ ans

Compagnie Par les temps qui courent

Petite-fille du Soleil et fille du roi et de la reine de Colchide (la Géorgie actuelle), Médée est mariée avec Jason, le héros grec, conquérant de la Toison d’or.

Ensemble, ils ont deux superbes fils qui font leur fierté: Merméros et Phérès.

Après bien des périlleuses aventures, ils trouvent refuge à Corinthe où le roi Créon leur offre l’hospitalité.

La pièce commence au moment où Médée apprend de la bouche d’un messager que Jason vient de la répudier pour pouvoir épouser Créüse, la fille du roi. Trahie, meurtrie, bannie, Médée va mettre en place sa vengeance. Vengeance qui n’épargnera personne.

D’après Euripide, Sénèque et Hans Henny Jahnn

Adaptation et mise en scène : Frédéric Laroussarie

Avec : Mariya Aneva, David Cabiac, Julie Dardey, Lionel Ienco, Audrey Mallada et Fausto Olivares

+33 6 19 04 14 85

Sandie Louit

dernière mise à jour : 2021-08-31 par