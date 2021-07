Scaër Scaër Finistère, Scaër MÉANDRES d’HISTOIRES – Un Génie peut en cacher un autre par Monique RÉPÉCAUD Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistère

MÉANDRES d’HISTOIRES – Un Génie peut en cacher un autre par Monique RÉPÉCAUD Scaër, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Scaër. MÉANDRES d’HISTOIRES – Un Génie peut en cacher un autre par Monique RÉPÉCAUD 2021-07-27 17:00:00 – 2021-07-27 18:30:00 Lavoir de Rozigou Chemin de Rouzigou

Scaër Finistère Scaër Dans la cadre de Méandres d’histoires – Un génie peut en cacher un autre par Monique RÉPÉCAUD (Cie Art’Traction)

En Bretagne , on les appelle korrigans , ailleurs ioutons , génies ou tomtes … peu importe ! Ils sont là,

peuplant les profondeurs de la terre, prêts à surgir de l’ombre à tout moment, prêts à entrer dans nos

vies, allant même parfois jusqu’à en bousculer le cours tranquille.

Histoires de lutins ou histoires d’hommes ? à voir ! … ou plutôt à écouter !

