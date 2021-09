Mayomi Moreno & Apostol Cumbia Parc Charron, 24 septembre 2021, Ambarès-et-Lagrave.

Mayomi Moreno & Apostol Cumbia

Parc Charron, le vendredi 24 septembre à 19:00

Quoi de mieux pour redémarrer l’année qu’un rayon de soleil et un petit goût d’ailleurs ?…comme si l’été n’était pas fini. C’est vers les Caraïbes, l’Amérique du Sud et leurs rythmes irrésistibles que nous vous proposons de voguer avec une soirée exceptionnelle. A l’affiche, deux formations comptant parmi les plus en vue : Apostol Cumbia et leur cumbia chaloupée et énergique aux saveurs franco-mexicaines, fruit du métissage des continents, et la chanteuse cubaine Mayomi Moreno qui présentera son nouveau « project ». A découvrir et partager !

Concert en plein air – Assis – Tout public – Réservation obligatoire : 05 56 77 36 26 « Dans le respect des gestes barrières »

Ouverture de saison Culturelle (Acte 1)

Parc Charron 9 rue Edmond Faulat 33440 Ambarès et Lagrave Ambarès-et-Lagrave Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T19:00:00 2021-09-24T23:30:00