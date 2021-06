Labenne Labenne Labenne, Landes MAXI #3, Conférence « le site préhistorique de Brassempouy » Labenne Labenne Catégories d’évènement: Labenne

Conférence par Johanne Violleau (médiatrice au préhistosite). Présentation de ce site archéologique emblématique des Landes, connu grâce à la découverte en 1894 de la Dame à la capuche , statuette taillée dans l'ivoire de mammouth haute de 3.65 centimètres.

Labenne