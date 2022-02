Maule collect’ : ramassage de déchets dans Mauléon Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Appel à la solidarité : en partenariat avec la ville de Mauléon, nous encourageons le projet de Laura : un après-midi pour ramasser les déchets en ville !

Alors n’hésitez pas, si vous souhaitez participer et donnez un peu de votre temps pour une belle cause, appelez nous !

Rendez-vous devant la mairie.

Mauleko herriarekin, Lauraren proeiktua sustengatzen dugu : ondarkinen biltzea, Mauleko herrian, atsalde batez !

Mauléon-Licharre

