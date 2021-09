Lille Le 188,2bis rue Castiglione,59800 LILLE Lille, Nord Matrimoine 2021 : Lecture de Charlotte Delbo / La Structure Cie Le 188,2bis rue Castiglione,59800 LILLE Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Le 188, 2bis rue Castiglione, 59800 LILLE, le samedi 18 septembre à 16:00

Charlotte Delbo. Écrivaine, résistante communiste déportée à Auschwitz décide qu’à son retour elle écrira pour témoigner. Une douloureuse et bouleversante incantation pour tenter de dire l’indicible. Mise en scène: Sylvie Pothier, assistée de Valentine Regnaut. Interprétation: Louise Grenier. Charlotte Delbo. Écrivaine, résistante communiste déportée à Auschwitz décide qu’à son retour elle écrira pour témoigner. Une douloureuse et bouleversante incantation pour tenter de dire l’indicible. Le 188,2bis rue Castiglione,59800 LILLE 2bis rue Castiglione, 59800 LILLE Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00