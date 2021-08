PierreFonds Office de Tourisme Pierrefonds,Lisières de l'Oise Oise, Pierrefonds Matrimoine 2021 : La culture, les femmes et Pierrefonds Office de Tourisme Pierrefonds,Lisières de l’Oise PierreFonds Catégories d’évènement: Oise

Pierrefonds

Matrimoine 2021 : La culture, les femmes et Pierrefonds Office de Tourisme Pierrefonds,Lisières de l’Oise, 18 septembre 2021, PierreFonds. Matrimoine 2021 : La culture, les femmes et Pierrefonds

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise

Cette journée se déroulera en plusieurs temps : une conférence, une exposition, une marche culturelle et un concert autour de la vie de **Caroline Rémy** (dite Séverine), première journaliste libertaire française et première femme engagée aux côtés des pauvres et des opprimés et combattante des droits des femmes. L’exposition serait montée en partenariat avec la ville de Pierrefonds, l’office du tourisme, le château et des artistes locaux, sculptrices, peintresses, photographes, écrivaines. La fin de la journée sera marquée par un concert avec des artistes locaux mettant en avant les airs des années 1900 jusqu’à nos jours. Equipe : la mise en œuvre et la réalisation de cette journée est en partenariat avec les associations. Le planning Familial et Le CIDFF ainsi que les autres structures du collectif 1001 femmes. Par l’Association de Médiation Interculturelle, un programme culturel autour de la vie de Caroline Rémy (dite Séverine), première journaliste libertaire française. Office de Tourisme Pierrefonds,Lisières de l’Oise 1 place de l’hôtel de ville 60350 Pierrefonds PierreFonds Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Pierrefonds Autres Lieu Office de Tourisme Pierrefonds,Lisières de l'Oise Adresse 1 place de l'hôtel de ville 60350 Pierrefonds Ville PierreFonds lieuville Office de Tourisme Pierrefonds,Lisières de l'Oise PierreFonds