Le 03 et le 04 aout 2021,CESAM FORMATION, 40 rue de la commanderie des templiers à Ambares (33440) vous propose deux matinées d’informations collectives sur la formation BPJEPS Animation Sociale en vue de la **Nouvelle promotion BPJEPS 5 qui débutera du 06 octobre 2021 au 31 octobre 2022.** Ces 2 Matinées seront animées par Daniel Fuster, Coordonnateur BPJEPS, référent handicap. A cet occasion, il vous sera présenté le centre de formation ainsi que les conditions d’accès au BPJEPS Animation Sociale : Il faut être âgé d’au moins 18 ans pour entrer en formation BPJEPS Animation Sociale. **Les Prérequis** : – Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre de secouriste valide – **Posséder une expérience minimum de 200 heures dans l’animation (bénévole ou salarié), Ou avoir un titre ou diplôme dispensant ce prérequis :** **(BAPAAT, CQP « animateur périscolaire » « animateur loisirs sportifs », BAFA, BAFD, BAC PRO « agricole toutes options », BEP « service à la personne », DEAVS, DPAS, DAMP, CAP « petite enfance », BEP « carrières sanitaires et sociales », BEPA »services aux personnes », DE »moniteur éducateur », DE « accompagnant éducatif et social »,ETC .)**

Participation sur inscription par mail jusqu’au 31 juillet à : fuster.cesam-formation@orange.fr

