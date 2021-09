Matinale Economie Sociale et Solidaire UPVD INCUBE, 23 septembre 2021, Perpignan.

Matinale Economie Sociale et Solidaire

UPVD INCUBE, le jeudi 23 septembre à 09:00

Plus que jamais, les acteurs économiques de nos territoires développent une vision de leur business au travers du prisme de son impact social et environnemental. De nouveaux modes de gestions émergent et mettent la Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E) sur le devant de la scène économique, politique et médiatique. Le temps d’une matinale, rencontrez des acteurs impliqués qui ne mesurent pas leur performance grâce aux seuls indicateurs comptables, mais tiennent aussi compte d’indicateurs extra-comptables (sociaux, environnementaux, sociétaux, etc.). Faites évoluer votre vision de l’entreprise grâce à nos intervenants de Solipac-Hitachi, du Club4RSE4RSE, de l’Hôtel Acajou et apprenez-en plus sur toutes les possibilités offertes en matière d’innovation sociale et d’entrepreneuriat sur nos territoires avec les délégués régionaux d’Alter’Incub Occitanie-Méditerranée-Méditerranée. Evénement en présentiel sur présentation du pass sanitaire Evénement en distanciel [https://www.in-cube.upvd.fr/evenements-actualites/163-matinale-ess-2021](https://www.in-cube.upvd.fr/evenements-actualites/163-matinale-ess-2021)

Inscription gratuite

Matinale sur le thème de “Business et impact social et environnemental : Quelles gestions pour les entreprises, aujourd’hui ?”

UPVD INCUBE 52 Avenue Paul Alduy 66100 PERPIGNAN Perpignan Moulin à Vent Pyrénées-Orientales



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T09:00:00 2021-09-23T12:00:00