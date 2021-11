Matière(s) Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, 30 novembre 2021, Nancy.

Matière(s)

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, le mardi 30 novembre à 18:00

Chaque projet est une histoire de voyage, de rencontres, une continuité. Avant nous, il y a ceux qui exploitent, qui transforment, qui produisent. Avec nous, il y a ceux qui désirent, qui réalisent, qui mettent en oeuvre. Après nous, il y a ceux qui habitent, qui entretiennent, qui utilisent. Bâtir par, avec et pour sont les conditions de la création. Chaque coproduction occasionne le rapprochement d’une idée et du faire, le partage d’hommes de mains et d’esprits, qui transforment un acte concret et nécessaire en acte social et culturel, le long d’une aventure humaine avec un enrichissement mutuel. Chaque installation est à la recherche d’une existence sensorielle, temporelle et matérielle qui soit le reflet d’une attention au lieu, à la vie et à la matière et d’une intention de la révéler, la valoriser et la sublimer en en faisant une présence concrète et architecturée pour l’occasion. PNG est un atelier d’architecture créé en 2007 par trois architectes dplg: Antoine (Pedro) Petit, Nicolas Debicki, Grichka Martinetti. P, N et G travaillent entre deux sites : à Paris (75) où ils ont installé un atelier au coeur de la cité et à Voiron (38), aux portes du massif de la Chartreuse, où ils ont étendu leur atelier en zone rurale. Cette double implantation traduit leur vision : une continuité de l’ouvrage au paysage, une attention particulière à l’existant et toujours la valorisation des ressources locales. + d’informations : [http://www.nancy.archi.fr/fr/matiere-s_-e.html](http://www.nancy.archi.fr/fr/matiere-s_-e.html)

Entrée libre sur présentation du passe sanitaire et port du masque obligatoire.

Conférence organisée par l’école d’architecture de Nancy, animée par l’Atelier PNG Architectes constitué de Antoine (Pedro) Petit, Nicolas Debicki, Grichka Martinetti.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T18:00:00 2021-11-30T20:00:00