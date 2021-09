Lille La MAVA Lille, Nord MATCH D’IMPROVISATION : LA CRIC VS LES OURS MOLAIRES La MAVA Lille Catégories d’évènement: Lille

La MAVA, le samedi 9 octobre à 20:00

Lorsque vous assistez à un match d’improvisation, vous devenez le témoin de la rencontre entre deux équipes formées afin d’atteindre un seul but : transporter le public dans des méandres de créativités soudaines et imprévues. Cette situation entraîne des instants magiques soulignés de musique acoustique créée en live, qui accompagne les spectateurs vers l’univers incertain et déjanté de ce que l’on appelle : les Matchs d’Impro. Accompagnés par un musicien improvisateur et encadrés par un staff d’arbitrage impitoyable, nous vous présentons La CRIC VS LES OURS MOLAIRES

Entrée : 8€ ( + 1€ carte de membre) / 6€ – de 10 ans

«L’improvisation suivante aura pour thème…» 1 match, 2 équipes, 10 comédiens, 1 seul objectif : vous faire rire, pleurer, vibrer au gré des improvisations ! La MAVA 34 rue du Long Pot Lille Fives Nord

