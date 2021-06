Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Match d’impro théâtrale « Tongs VS Espadrilles » Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Match d'impro théâtrale « Tongs VS Espadrilles » 2021-06-25 20:00:00 – 2021-06-25 Le Circus 9 Rue du Hapchot
Capbreton Landes EUR 8

Capbreton Landes EUR 8 L’été arrive, et les SOLYCATE débarquent à nouveau au Circus, pour un brin de bronzette… mais certainement pas de farniente ! ☀️ Dans une ambiance survoltée et très estivale, les comédien.ne.s de Solycate, divisés en deux équipes, vont s’affronter sur scène, sur différents thèmes, une catégorie annoncée et un temps limité. ⏱️

Chaque improvisation est soumise au vote du public sous le regard impitoyable et impartial de l’arbitre ! ‍♀️ Alors, plutôt Tongs ou plutôt Espadrilles ? Venez soutenir votre camp et passer un moment plein d’énergie et d’émotions ! ️ Nombre de places limitées, réservations OBLIGATOIRES.

