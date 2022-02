Match de foot BPFC – Montpellier HSC 2 Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Match de foot BPFC – Montpellier HSC 2 Bergerac, 28 mai 2022, Bergerac. Match de foot BPFC – Montpellier HSC 2 Stade de campréal 35 rue jean macé Bergerac

2022-05-28 – 2022-05-28 Stade de campréal 35 rue jean macé

Bergerac Dordogne Le BPFC accueille la réserve de Montpellier dans le cadre de la 30ème et dernière journée du championnat de National 2. Le match sera le samedi 28 mai à 18h, au Stade de Campréal. Le BPFC accueille la réserve de Montpellier dans le cadre de la 30ème et dernière journée du championnat de National 2. Le match sera le samedi 28 mai à 18h, au Stade de Campréal. Le BPFC accueille la réserve de Montpellier dans le cadre de la 30ème et dernière journée du championnat de National 2. Le match sera le samedi 28 mai à 18h, au Stade de Campréal. PIXABAY

Stade de campréal 35 rue jean macé Bergerac

dernière mise à jour : 2021-12-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Stade de campréal 35 rue jean macé Ville Bergerac lieuville Stade de campréal 35 rue jean macé Bergerac Departement Dordogne

Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Match de foot BPFC – Montpellier HSC 2 Bergerac 2022-05-28 was last modified: by Match de foot BPFC – Montpellier HSC 2 Bergerac Bergerac 28 mai 2022 Bergerac Dordogne

Bergerac Dordogne