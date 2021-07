Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Match amical US Concarneau/Vannes Olympique Club Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Match amical US Concarneau/Vannes Olympique Club Concarneau, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Concarneau. Match amical US Concarneau/Vannes Olympique Club 2021-07-30 – 2021-07-30

Concarneau Finistère Match de football +33 2 98 97 00 44 Match de football dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Concarneau Adresse Ville Concarneau lieuville 47.88844#-3.91269

Évènements liés