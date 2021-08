Annemasse Château Rouge Annemasse, Haute-Savoie Masterclass Géraldine Laurent Château Rouge Annemasse Catégories d’évènement: Annemasse

Haute-Savoie

Masterclass Géraldine Laurent Château Rouge, 2 octobre 2021, Annemasse. Masterclass Géraldine Laurent

Château Rouge, le samedi 2 octobre à 14:00 De 28 CHF à 33 CHF

Victoire Jazz en 2020 pour son album Cooking, Géraldine Laurent privilégie les standards aux compositions originales et cite John Coltrane, Wayne Shorter, Sonny Rollins ou Eric Dolphy. Château Rouge 1 Route de Bonneville Annemasse Vernand Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T15:00:00

