Totem, le mardi 26 octobre à 13:00

Vos données et logiciels ont de la valeur, découvrez quelles sont les clés pour mieux appréhender leur protection et leur valorisation ! Vous vous interrogez sur l’importance de protéger vos inventions en matière de logiciels mais également de vos données ? Savez-vous que la protection de vos logiciels et données peut être valorisée au moment de votre levée de fonds ? Pour cette Masterclass French Tech Central, nous accueillerons Romain Vincent, Expert en Propriété Industrielle au sein de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI), qui vous permettra d’y voir plus clair et de comprendre le fonctionnement les mécanismes de protection de vos données et logiciels et les opportunités que cela peut représenter pour votre entreprise. LIEU : Totem (16 Bd Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble) Date : mardi 26 octobre 2021 – 13h – 14h30

Sur inscription

Protégez vos atouts immatériels

Totem 16 Bd Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble Grenoble Secteur 2 Isère



