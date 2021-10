Semoy Bibliothèque municipale George-Sand Loiret, Semoy Masques d’ailleurs et d’aujourd’hui Bibliothèque municipale George-Sand Semoy Catégories d’évènement: Loiret

Masques d'ailleurs et d'aujourd'hui Bibliothèque municipale George-Sand, 16 novembre 2021, Semoy.

du mardi 16 novembre au samedi 20 novembre

Une exposition mêlant les créations contemporaines de la plasticien Claire Rigaud et des masques utilisés dans le théâtre balinais (Indonésie) qui, découverts par le grand public en 1931 lors de l’exposition universelle, ont influencé de nombreux metteurs en scène dont Ariane Mnouchkine, la créatrice du théâtre du soleil.

accès libre aux horaires d’ouverture de la structure et pass sanitaire obligatoire

Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T15:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T18:30:00;2021-11-19T15:00:00 2021-11-19T17:30:00;2021-11-20T09:30:00 2021-11-20T12:30:00

