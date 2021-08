Villenave-d'Ornon Médiathèque d'Ornon Gironde, Villenave d'Ornon Mary Bach Médiathèque d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Médiathèque d’Ornon, le vendredi 17 septembre à 20:30

Jeune auteure-compositrice de 20 ans, Mary Bach propose une pop- folk acoustique en français. ——————————————————————————————— ### Sa poésie teintée d’introspection se mêle avec élégance à ses musiques. Elle chante le monde pour ne pas le pleurer, le crier, le fuir.

Tout public • Gratuit sur réservation

Dans le cadre des vendredis musicaux Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:00:00

