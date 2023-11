FOIRE MENSUELLE DE MARVEJOLS Marvejols Catégories d’Évènement: Lozère

Marvejols FOIRE MENSUELLE DE MARVEJOLS Marvejols, 13 janvier 2024, Marvejols. Marvejols,Lozère FOIRE MENSUELLE DE MARVEJOLS : Place du Soubeyran : produits locaux, fruits, légumes, fromages, viande, fleurs, pain, viennoiseries, épices, miel…

Place Henri Cordesse : vêtements,

Places du Barry et de l’Esplanade : matériel, chapeaux….

2024-01-13 fin : 2024-01-13 13:00:00.



MONTHLY MARVEJOL FAIR: Place du Soubeyran : local products, fruits, vegetables, cheeses, meat, flowers, bread, pastries, spices, honey…

Place Henri Cordesse : clothes,

Places of Barry and Esplanade: equipment, hats… FERIA MENSUAL MARVEJOLS : Place du Soubeyran: productos locales, fruta, verdura, queso, carne, flores, pan, bollería, especias, miel, etc.

Place Henri Cordesse: ropa,

Place du Barry y Place de l’Esplanade: equipamiento, sombreros, etc. MONATLICHE MESSE IN MARVEJOLS : Place du Soubeyran: lokale Produkte, Obst, Gemüse, Käse, Fleisch, Blumen, Brot, Gebäck, Gewürze, Honig…

Place Henri Cordesse: Kleidung,

