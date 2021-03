Aragnouet Aragnouet Aragnouet, Hautes-Pyrénées Mars – Multi-activités – les dimanches Aragnouet Catégories d’évènement: Aragnouet

Aragnouet Hautes-Pyrénées Aragnouet En mars : tous les dimanches, rendez-vous sur l’aire ludique de la marmotte pour des matinées multi-activités : tournoi de badminton, construction d’igloo, jeu des parachutes, frisbees en folie, Clown, Slackline, Laser Game, initiation à la jonglerie. Profitez de ces animations gratuites en compagnie de notre sympathique équipe d’animateurs!

