Digne héritière de la reine absolue du fado, Mariza lui rend hommage de divine façon en reprenant son répertoire intemporel, accompagnée d’un orchestre typique. Des reprises sans trahison, s’inscrivant dans la tradition mais aidant le fado à évoluer dans une forme de modernité. Chanteuse depuis l’âge de 5 ans, Mariza porte l’âme mélancolique du fado avec bonheur, sachant mieux que quiconque en dessiner les contours poétiques et sentimentaux. « Le fado, c’est comme l’air que je respire », répète-t-elle souvent. Une véritable bouffée d’oxygène pour nous, impatients de l’accueillir au Rocher de Palmer à l’orée de l’hiver. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 42€ / Plein tarif : 40€ / Tarif abonné : 37€ – Places numérotées

Difficile de chanter du fado dans l’ombre tutélaire de la diva éternelle Amália Rodrigues ? Pas pour Mariza, étoile de la musique portugaise depuis une vingtaine d’années. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

