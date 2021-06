La Roque-d'Anthéron Château de Florans Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Mario Häring et l’Orchestre de chambre de Paris Château de Florans La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Roque-d'Anthéron

Mario Häring et l’Orchestre de chambre de Paris Château de Florans, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, La Roque-d'Anthéron. Mario Häring et l’Orchestre de chambre de Paris

Château de Florans, le samedi 24 juillet à 21:00

Mario Häring: Piano Orchestre de chambre de Paris Lars Vogt: Piano et direction Mozart Mozart : Concerto pour piano et orchestre n°12 en la majeur K. 414 Mozart : Concerto pour piano et orchestre n°24 en ut mineur K. 491 Mozart : Symphonie n°41 en ut majeur K. 551 “Jupiter”

40 / 45€

♫♫♫ Château de Florans 13640 La Roque-d’Anthéron La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T21:00:00 2021-07-24T22:30:00

